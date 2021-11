"Es kommt gerade zu massiven Überprüfungen, Hausdurchsuchungen und Verhaftungen in Berlin, und diese Woge wird auch hierher zu euch nach Sachsen schwappen. Vorerst sind hauptsächlich meine Universität in Berlin und die neu gegründete in Bonn betroffen. Die Burschenschaften werden verboten. Allein die Mitgliedschaft in einer solchen, nun illegalen Vereinigung führt in Preußen zu langjährigen Haftstrafen, sogar zu Todesurteilen. Und all jene, die den Attentäter Sand als Helden feiern, sollen zum Schweigen gebracht werden."