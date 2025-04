6. Topaktuell: Machtkampf im 12. Jahrhundert

Mitten in die Machtkämpfe des 12. Jahrhunderts stürzte sich die Autorin mit ihrem nächsten Projekt, eine Art "Game of Thrones" ohne Drachen, dafür mit realen historischen Personen und hochaktuell scheinendem Plot. Ebert erzählt in der fünfbändigen Roman-Reihe mit dem Obertitel "Schwert und Krone", wie die Dynastien der Staufer und Welfen, Askanier und Wettiner im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation um Land, Titel und Einfluss ringen. Im Mittelpunkt steht Friedrich I., genannt Barbarossa und sein Aufstieg vom jugendlich-kämpferischen Kaiser zum Herrscher, der sich "komplett verrennt in unlösbare Konflikte, die dann in extreme Gewalt ausarten", so die Autorin, die in einem Gespräch mit MDR KULTUR außerdem erklärte: "Was da getrickst, geschoben, intrigiert, getäuscht und gelogen wurde, das ist so durchtrieben, dass es schon wieder irgendwie was hat."

Bildrechte: imago images/H. Tschanz-Hofmann

Typisch Ebert werden auch hier wieder spannende Frauen-Gestalten in die Handlung eingepflochten: mächtige wie die Kaiserin-Witwe Richenza, Frauen, die ein hartes Alltagslos haben, wie die Slawin Hanka aus Meißen, oder Adela von Vohburg, die erste Kaiser-Gemahlin, von der sich der mächtige Rotbart Barbarossa scheiden ließ.

7. Credo: "Geschichte ist wichtig!"

Rezensenten titulieren Sabine Ebert schon mal als "Aktenfresserin". Der Erfolg ihrer Bücher gründet wohl aber auch darin, dass sie immer wieder der Lebenswirklichkeit ihrer Figuren nahekommen will. Dazu sucht sie den Austausch mit Heimatforschern, Amateurhistorikern oder Reenactmentgruppen, die sie wiederum schätzen. So rief der Verband Jahrfeier Völkerschlacht 1813 2010 bei Eberts Verlag Droemer und Knaur an, um bei der Autorin nachzufragen, ob sie sich nicht einen Roman über die bis dahin größte Schlacht in der Geschichte vorstellen könnte – mit einer halben Millionen Soldaten aus einem Dutzend Ländern und 100.000 Toten.

Bildrechte: Stadtgeschichtliches Museum Leipzig/VS000815

Kritiker loben, dass sie nicht nur die großen Herrscher und Feldherren in den Fokus rückt, sondern den Alltag einfacher Menschen, insbesondere Frauen. Ihr Detailwissen floss auch ein in Yadegar Asisis 360-Grad-Panorama zur Völkerschlacht in Leipzig, sie selbst wurde sogar Teil des Bildes.

Sie freue sich riesig, sagt die Autorin, wenn sie in der Fanpost lese, dass sie Menschen dazu gebracht habe, sich stärker für deutsche Geschichte zu interessieren: Das sei wichtig, um das Heute besser zu verstehen. Und: Sich auf die Wurzeln zu besinnen, gebe auch "Halt in ungewissen Zeiten": "Das ist mein Credo."

Bildrechte: picture alliance / David Ebener | David Ebener

8. Neues Buch trotz Long Covid