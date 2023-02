Stephan Oswald zweifelt trotzdem die These an, dass August von seinem Vater gezwungen wurde, wegen seiner zuletzt ausufernden Trunksucht in Italien abzutauchen, um dort einsam zu sterben: "Abgesehen davon, dass es keinerlei Beleg für diese Behauptung gibt, unterstellt die Vorstellung, dass Goethe in seinen Briefen an den Sohn immer wieder auf das Zusammenleben nach der Rückkehr anspielte, obwohl er von Augusts baldigem Ende ausging, Goethe eine Perfidie, wie man sie keinem Vater zutrauen möchte."