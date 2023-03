Das will so gar nicht zur Familie Sitte passen. Aber der Autor Aron Boks, 1997 in Wernigerode geboren und der Urgroßneffe des Malers Willi Sitte (1921–2013), möchte partout nicht nackt in der Ostsee baden. Dabei war sein berühmter Verwandter von den FKK-Stränden der DDR begeistert. Hier konnte er Menschen in jedem Alter studieren und diese Eindrücke in seinen Bildern verarbeiten.