Franz Fühmann wurde am 15. Januar 1922 in Rokytnice nad Jizerou (Rochlitz an der Iser), Tschechoslowakei geboren. Er verfasste Erzählungen, Essays, Lyrik und Kinderbücher, übersetzte Werke aus dem Tschechischen und Ungarischen und zählte zu den bedeutendsten Autoren der DDR. Mit zunehmenden Alter sah er die Entwicklungen in der DDR sehr kritisch. 1965 erklärte er seinen Rücktritt aus dem Vorstand des Schriftstellerverbandes, dem er seit 1952 angehörte. Gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns protestierte er und war einer der Erstunterzeichnen eines Protestbriefes. Er starb am 8. Juli 1984 in Ost-Berlin, beerdigt ist er in Märkisch Buchholz.