Auch ostdeutsche Politikerinnen und Politiker seien, im Vergleich zu ihren westdeutschen Kollegen, deutlich bürgernäher, so die Journalistin, die aktuell stellvertretend das Parlamentsbüro der "Süddeutschen Zeitung" in Berlin leitet. So setze sich beispielsweise Sachsen-Anhalts Ministepräsident Reiner Haseloff in diversen Debatten nachhaltig und vehement für sein Bundesland ein. Auch Mecklenburg-Vorpommerns Landeschefin Manuela Schwesig lasse viel Kontakt zu den Menschen in ihrem Land zu. So suche Schwesig beispielsweise bei Demonstrationen in ihrem Bundesland sehr aktiv den Kontakt zur Bevölkerung. Für das Buch hat Gammelin mit fast allen Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten aus dem Osten gesprochen. Ihnen sei zu verdanken, so Gammelin, dass sich Impulse aus dem Osten im wiedervereinigten Deutschland durchgesetzt hätten. Als Beispiele aus den letzten 30 Jahren nennt sie die Berufstätigkeit der Frau, die Kinderkrippen, die Polikliniken und das Recycling.