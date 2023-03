Neues Sachbuch Debatte um Einheit und Wiedervereinigung: Wie über "den Osten" gesprochen wird

Die Wiedervereinigung ist immer noch in vollem Gange. Das beweist zum einen das neue Zukunfts- und Transformationszentrum, das in Halle entstehen soll. Aber auch Debatten um den Krieg in der Ukraine zeigen, dass es immer noch eine Grenze zwischen Ost und West gibt. Der aus Gotha stammende Autor Dirk Oschmann sieht in seinem Buch "Der Osten: eine westdeutsche Erfindung" mit einiger Polemik das Problem in der Art, wie in Westdeutschland seit dem Mauerfall über den sogenannten Osten gesprochen wird.