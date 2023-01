"Plane mit, arbeite mit, regiere mit!" – so lautete ein Slogan in der DDR. Wer ihn beim Wort nehmen wollte wie die selbstbewusste Gabriele Stötzer, geboren 1953 in einem Dorf bei Gotha, stieß schnell an Grenzen: Exmatrikulation, Strafvollzug, Scheidung, Galerie-Verbote verwandeln sie von der enthusiastischen sozialistischen Reformerin zu einer Untergrund-Künstlerin. Am 4. Dezember 1989 gehört sie zu jenen Frauen, die in Erfurt die Besetzung des Bezirksgebäudes der Stasi initiieren.