Daniel Düsentrieb, Mark Zuckerberg und Harry Potter haben etwas gemeinsam. Auf sie alle trifft in gewisser Weise der Begriff "Nerd" zu: Sie werden als Eigenbrötler wahrgenommen, manchmal verspottet und fallen durch besondere Interessen auf. In dieser Form gibt es den Nerd seit den 1960er-Jahren. Da trat er zum ersten Mal in Teenager-Komödien auf und wurde als Gegensatz zum meist sportlichen und beliebten Helden in Szene gesetzt.