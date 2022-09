"Die Unmutigen, die Mutigen" Neues Sachbuch: Von der Lust der Ostdeutschen am Schimpfen

Die Eisenacher Ethnologin Juliane Stückrad erforscht das Zusammenleben von Menschen in der Provinz. In Dorfkneipen, auf Friedhöfen und Gemeindefesten erkundet sie die Vielfalt ostdeutscher Lebenswelten. In ihrem Buch "Die Unmutigen, die Mutigen" gewährt sie Einblicke in diese und erklärt dabei die Lust der Ostdeutschen am Schimpfen.