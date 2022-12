Doris Liebermanns Buch schöpft aus dem Material, das sie in jahrzehntelanger Arbeit als Radioautorin gesammelt hat. So kann sie auf Gespräche mit den schon Ende der 90er-Jahre verstorbenen Gerulf Pannach und Jürgen Fuchs zurückgreifen. Und selbst enthusiastische Fans der Band und Kenner der DDR-Jugendopposition werden noch Neues entdecken, vielleicht sogar Aktuelles.

Und da spielt so mancher / mit dem Volk Katz und Maus / und er glaubt, das Volk hielte aus. / Einmal bricht der Krug

Die Unaufrichtigkeit von Funktionären als Ursache für den Riss in der Gesellschaft – diese Zeilen aus "Zwischen Liebe und Zorn" wurden Gerulf Pannach von seinem Bandleader Klaus Jentzsch alias Klaus Renft gestrichen. Renft hatte schon seine Erfahrung gemacht mit Auftritts- und Bandverboten, hatte erlebt, was der Dichter Jürgen Fuchs einmal auf diese Formel gebracht hat: Der Mensch ist tyrannisierbar.

Nach der Ausbürgerung der Mitglieder der Klaus Renft Combo: Die Liedermacher Christian Kuhnert, Gerulf Pannach, Wolf Biermann und der Schriftsteller Jürgen Fuchs Ende August 1977 in West-Berlin.

Nach der Ausbürgerung der Mitglieder der Klaus Renft Combo: Die Liedermacher Christian Kuhnert, Gerulf Pannach, Wolf Biermann und der Schriftsteller Jürgen Fuchs Ende August 1977 in West-Berlin.

Nach der Ausbürgerung der Mitglieder der Klaus Renft Combo: Die Liedermacher Christian Kuhnert, Gerulf Pannach, Wolf Biermann und der Schriftsteller Jürgen Fuchs Ende August 1977 in West-Berlin. Bildrechte: dpa

Jürgen Fuchs bezog sich damals auf den Militärdienst in der Nationalen Volksarmee. Sein Buch "Pappkameraden" (es konnte nur im Westen erscheinen) beschreibt seine Armeezeit in der Nationalen Volksarmee und gehört thematisch zusammen mit dem berühmten Renft-Song "Glaubensfragen". Beide sind Ausdruck einer jungen Generation, die sich der Militarisierung entzieht, die mitten im Kalten Krieg Pazifismus zu leben versucht. Auch das macht dieses Buch spannend für das Heute: Weil es oft um den Konflikt geht zwischen Individuum und "Mainstream", zwischen Einzelnem und Staat, zwischen Kunst und Macht. Oder, wie es bei Pannach 1973 heißt:

Gerulf Pannach, Christian Kunert und Jürgen Fuchs sind schon länger unter Beobachtung der Staatssicherheit, als sie im Herbst 1976 in Leipzig ein geheimes Tonband aufnehmen. Liebermanns Buch rekonstruiert die Geschichte dieses Tapes, das zum Anlass der Verhaftung wird.



Über Umwege und glückliche Umstände aus der DDR herausgeschmuggelt, senden Hessischer Rundfunk und RIAS das Band – was im Osten zu erweiterter Anklage führt. "Staatsfeindliche Hetze" wird nun den drei jungen Künstlern vorgeworfen: Darauf stehen bis zu zehn Jahre Gefängnis. Nach neun Monaten Untersuchungshaft im Stasi-Knast Hohenschönhausen werden Pannach, Kunert und Fuchs in den Westen abgeschoben.