Politkrimi aus Erfurt: Sachbuch beleuchtet Eklat um Thüringer Kurzzeit-Ministerpräsidenten

Es sind die Tage, in denen im Frühjahr 2020 in Thüringen gerungen wird: Wer ist bereit mit wem unter welchen Bedingungen eine Regierung zu bilden? Rot-Rot-Grün hat nach der Landtagswahl 2019 keine Mehrheit mehr im Parlament. Das Problem: Mit der Partei Die Linke wollen weder die CDU noch die FDP kooperieren. Auf diese Kooperation wäre das rot-rot-grüne Bündnis aber angewiesen gewesen, um einen Ministerpräsidenten stellen zu können.

Björn Höcke (AfD) inszenierte sich mit Thomas Kemmerich (FDP) als Königsmacher. Bildrechte: imago images/STAR-MEDIA Am Ende kommt es ganz anders: Die AfD, mit der sonst keine Partei offiziell zusammenarbeiten will, wählt zusammen mit der CDU und der FDP den Ministerpräsidenten. Es ist Thomas Kemmerich, Fraktionsvorsitzender einer FDP, die mit fünf Prozent der Stimmen nur knapp in den Landtag gewählt wurde. Unter dem Jubel von CDU und FDP und AfD nahm Kemmerich die Wahl an und war somit Ministerpräsident von Gnaden eines besonders rechten AfD-Landesverbands. Zwei Tage später war der Spuk wieder vorbei: Nach weiteren Personalwechseln war die CDU bereit, Bodo Ramelow als Ministerpräsident einer Minderheitsregierung zu dulden.

Jenseits der tagespolitischen Berichterstattung

Von der New York Times über Zeit und Spiegel bis zur Thüringer Allgemeinen wurden die Ereignisse bereits wortreich begleitet und analysiert. "Demokratie unter Schock. Wie die AfD einen Ministerpräsidenten wählte" von Martin Debes fasst das alles nochmal zusammen und bringt es in einen ordentlichen Ablauf. Was Interessierte sich sonst mühsam zusammensuchen müssten, bündelt Debes – und zwar bis in die kleinen Details. Gerade mit Blick für diese Kleinigkeiten werden in dem Buch auch größere Zusammenhänge deutlich, die auch die täglichen Nachrichten im Nachhinein verständlicher machen.