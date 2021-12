Über 600 Fotos sind in diesem opulenten Bildband versammelt. Auch eine weniger bekannte Welterbestätte ist vertreten: Das länderübergreifende Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe. 300 Flusskilometer erstrecken sich in Sachsen-Anhalt. Im Buch finden sich Bilder der Auenwälder und Wiesen, darunter spektakuläre Aufnahmen des Naumburger Tierfotografen Thomas Hinsche. Das Porträt eines jungen Wolfes sei etwas ganz Besonderes, sagt Stekovics. Genau wie die Fotos aus der sogenannten "Kernzone" des Biosphärenreservats: Dieser Teil ist für Touristen und Spaziergänger gesperrt.

Buchcover Bildrechte: Janos Stekovics

Es gibt eben viel zu entdecken in Sachsen-Anhalt – kein anderes Bundesland hat so viele Welterbestätten! An wen richtet sich das Buch? Janos Stekovics findet: An alle, die sich für Sachsen-Anhalt interessieren, für das Unesco-Welterbe, für Geschichte oder Natur. Und natürlich an die, die schöne Bücher verschenken möchten.



Geschenke, die auch ins Ausland gehen können: Denn das Welterbe-Buch aus dem Stekovics-Verlag ist dreisprachig erschienen. Die exzellenten Übersetzungen ins Englische und Französische finden sich auf über 100 Seiten am Ende des Buches.