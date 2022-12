Seine täglichen Erlebnisse kann man auf vielfältige Weise verarbeiten, beispielsweise in dem man Tagebuch führt. Die Leipziger Illustratorin Franziska Junge hat jedoch einen anderen Weg gefunden. Sie hat neun Jahre lang, von 2003 bis 2012, jeden Abend ihre Begegnungen, Tagesgedanken oder Eindrücke als Bild gezeichnet. Etwa 2.000 Filzstift-Zeichnungen in schwarz-weiß sind so entstanden. Diese sind dem Verleger Marcel Raabe aufgefallen, der in Leipzig den auf ungewöhnliche Buchprojekte spezialisierten Verlag "Trottoir Noir" führt. Er hat das Konvolut in einem Bildband mit dem Titel "Any Day Now" veröffentlicht. So kann man Junges Entwicklung nachverfolgen, von der Studentin bis zur angehenden Künstlerin. Ob in der Badewanne und auf Studentenpartys - oder bei den großen Schritten ihres Lebens: ihrer Hochzeit, der Geburt ihres Kindes, ihrem Diplom und dem Abschluss als Meisterschülerin. Das ist faszinierend, intim und authentisch.