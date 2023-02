Der Schriftsteller und Verleger Gerhard Wolf ist tot. Er starb am 7. Februar 2023 im Alter von 94 Jahren in Berlin, wie der Aufbau Verlag am Mittwoch mitteilte. Wolf war seit 1951 mit der 2011 verstorbenen Schriftstellerin Christa Wolf verheiratet. Seit den 50er-Jahren war Gerhard Wolf als als Lektor und Verleger tätig. Er verfasste neben zahlreichen Büchern auch Essays zu Literatur und Kunst und gründete 1990 den Verlag Gerhard Wolf Janus press. Er war Ehrenmitglied der Sächsischen Akademie der Künste.

Gerhard Wolf wurde 1928 in Bad Frankenhausen in Thüringen geboren. Er studierte Germanistik und Geschichte in Jena und Berlin, war als Rundfunkredakteur in Leipzig und Berlin tätig und arbeitete seit 1957 als freier Schriftsteller. Wolf war zudem Lektor des Mitteldeutschen Verlags und in den 60er-Jahren Förderer und Herausgeber der jungen DDR-Lyrikergeneration. Er gehörte mit zu DDR-Kulturschaffenden, die mit einer Resolution gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns protestierten.