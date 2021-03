Herrengebrüll auf der Straße. Vor dem Supermarkt unten streiten zwei Männer mittleren Alters: "Komm doch her, na, komm doch her!" Und der andere: "Du hast ja vollkommen den Verstand verloren!" Aus der Gruppe von Zuschauern löst sich eine Frau und sagt: "Meine Fresse!"

Als im März vorigen Jahres Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie getroffen wurden, war ich überzeugt: In zwei, höchstens vier Wochen haben wir die Sache überstanden. So wie nach einem langen Winter mit dem Frühling die Grippewelle abflaut.

Im Laufe der folgenden Monate ist man hellhöriger geworden. Man hat sich an die Stille gewöhnt: weniger Menschen auf der Straße, kaum mehr Autos, keine Flugzeuge in der Luft. Das Gehör ist geschärft. Und nun gehen die Leute aufeinander los. Wenn jetzt noch der Notarzt gerufen werden müsste, weil brave Familienväter sich mit ihren Edelfahrrädern gegenseitig den Schädel einschlagen – "meine Fresse!" Die Frau spricht vor sich hin, spricht durch ihren Mundschutz, und dennoch höre ich sie deutlich bis herauf in den zweiten Stock.

Vieles ist in unerreichbare Ferne gerückt. Vergangene Woche wurde meine Schwiegermutter gegen das Coronavirus geimpft – doch an einen Besuch bei ihr in der Schweiz ist so wenig zu denken wie an den von Monat zu Monat verschobenen Besuch bei einer Freundin in Wien, die im Dezember 96 Jahre alt geworden ist. Zur räumlichen Distanz kommt die Zeit, die sich dehnt und immer weiter dehnt. Nein, sie schnürt einem den Hals zu.