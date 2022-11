Begeisterung für die Raumfahrt in der Literatur

Der Wettlauf ins All war eine wichtige Inspiration. Bildrechte: imago/ITAR-TASS Für die frühen Jahre der DDR-Science-Fiction ist – neben der klassischen literarischen Produktion – auch an die ab 1955 erschienene "Weltraum-Serie" des "Mosaiks" zu nennen. Publiziert wurde sie im Verlag Neues Leben bevor 1957 der erste Sputnik von den Sowjets ins All geschickt wurde und bevor der sowjetische Kosmonaut Juri Gagarin 1961 als erster Mensch in den Weltraum reiste. Das waren später Entwicklungen, die auch die literarische Bearbeitung des Themas Raumfahrt beförderten – zum Beispiel in den Romanen von Günther Krupkat, Carlos Rasch und Eberhard del’ Antonio.

Schreckensbilder aus der Gegenwart der DDR

Zu Beginn der 1970er-Jahre tritt eine neue Generation von Autoren in der DDR-Science-Fiction auf den Plan. Und die verhilft dem Genre zu Weite und Vielfalt. Nicht nur in thematischer Hinsicht, sondern auch formal: Was die Art und Weise der Erzählens betrifft, ändert sich der Ton. Erste Werke von Autoren wie Rolf Krohn, Erik Simon, Karlheinz Steinmüller sowie Johanna und Günther Braun erscheinen. "Neu ist vor allem die Bedeutung, die Humor bis hin zum frivolen Klamauk, Parodie und Gesellschaftssatire in der DDR-SF ab den frühen 70er-Jahren einnehmen", schreibt Karsten Greve in seiner Dissertation "Die Science-Fiction-Literatur in der DDR. Dissertation". Probleme in der DDR wurden in dystopischen Beschreibungen verarbeitet. Bildrechte: dpa

Und natürlich spielte das, was die Schreibenden Tag für Tag vor der eigenen Haustür erlebten, eine gewichtige Rolle bei dem, was da an den Schreibtischen entstand. Die Diskussion von Gesellschaftsmodellen sowie die Kritik an den herrschenden Zuständen wurden oft genug in eine ziemlich weit entfernte Zukunft verlagert."Meist präsentiert die SF der DDR ab den frühen 70er-Jahren mehr und mehr ökologische Warnbilder", so Karsten Greve in seiner Abhandlung. "Erzählt wird von abgeholzten Wäldern und durch Industrieabfälle verseuchte Planeten. Statt einer Natur unter fortgeschrittener Kontrolle zeigt sie fortgeschrittene Naturzerstörung."

Ein Detektiv der Zukunft kritisiert die DDR