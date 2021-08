MDR KULTUR: Was werden Sie vermissen, wenn Sie nun nach Berlin gehen an die Staatsbibliothek, was ist der besondere Dresden-Faktor?

Achim Bonte, scheidender Generaldirektor der SLUB in Dresden: Der Dresden-Faktor – wir sind ja in einer Fußball-verrückten Stadt – ist, dass die SLUB inzwischen unter den Top Five in der Bibliotheks-Bundesliga angelangt ist. Früher haben wir anderswo angerufen und um Hilfe gebeten, heute rufen andere Bibliotheken bei uns an. Auf Dresden schauen, heißt, neue Entwicklungen im Bibliotheks-Bereich kennenlernen, um sie in die Zukunft zu führen. Eine Zukunft, die da heißt: digitale Gesellschaft.

Haben Sie sich eigentlich schnell an das Kürzel SLUB für Sächsische Landesbibliothek, Staats- und Universitätsbibliothek Dresden – gewöhnt?

Es klingt ein bisschen sehr lässig. Aber unsere Studierenden haben mich bekehrt. Hinter dem langen Namen steht ein langer Weg der Fusion von zwei Großbibliotheken, schin . Wir wollten damit auch zeigen, was wir für einen breit gefächerten Auftrag haben: Landesbibliothek mit Pflichtexemplaren, Bibliothek der Technischen Universität Dresden, Koordinierungszentrum für das gesamte sächsische Bibliothekswesen.

Gab es für Sie in den vergangenen 15 Jahren einen zentralen Moment für die Entwicklung der Bibliothek, auf den Sie immer wieder zurückkommen?

Nicht nur einen. Es gab in dieser Zeit eine Reihe von sehr bedeutenden Erwerbungen. Wir haben den Kontakt nach Mittel- und Osteuropa verstärkt, nach Moskau, nach Brünn zur Mährische Landesbibliothek. Ich erinnere mich an wunderschöne Feste mit unseren Nutzerinnen und Nutzern, auch mit Geflüchteten 2015, als es hier ja hoch her ging.

Mit diesen Beispielen zu europäischen Kooperationen oder dem Fest für die Geflüchteten betonen Sie da auch eine starke politisch-gesellschaftliche Mission oder Auftrag, den eine Bibliothek zu erfüllen hat?

Unbedingt. Das sehen sie schon an den Fahnen vor unserem Haus, mit denen wir für Offenheit, Vielfalt und eine pluralistische Gesellschaft werben. Eine Bibilothek hat für Bildungsgerechtigkeit, Bildungschancen in einer Gesellschaft zu arbeiten und möglichst viele Menschen, in dieses Gebäude hineinzuführen, damit sie schlauer wieder herausgehen. Das trägt zur Entwicklung unserer Gesellschaft bei und hat auch eine politische Komponente, die af die Frage hinausläuft: Wie schützen wir unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, wie bewahren wir das, worum uns die halbe Welt beneidet? Bildrechte: SLUB Dresden/Henrik Ahlers

Da gibt es durchaus auch Konflikte. Etwa vor Wahlen, wenn wir Hearings machen mit Podien, die nicht ganz paritätisch besetzt sind oder wenn wir sehr dezidiert dafür werben, dass sich diese Gesellschaft öffnet und das, was kommen kann, eher als Bereicherung, denn als Bedrohung zu verstehen. Da gibt es immer mal wieder Stimmen, die sagen, das ist nicht eures Amtes. Ihr sollt Bücher ausleihen, um den Rest braucht ihr euch nicht zu kümmern.

Eine Bibliothek ist heute viel mehr als eine Verteilstelle für analoge und digitale Medien. Achim Bonte Scheidender Generaldirektor der SLUB in Dresden

Wie geht es weiter mit den Bibliotheken im digitalen Zeitalter, welche Rolle können sie aus Ihrer Sicht spielen, gerade auch die nicht-wissenschaftlichen. Da ist ja die Rede von dritten Orten im Sinne von sozialen Treffpunkten. Könnte das die SLUB in Teilen auch sein?

Ja und ein wichtiges Merkmal wird allgemein sein, dass wir nicht nur senden, sondern auch empfangen. Denn der Ausschnitt dessen, den der einzelne Mensch überblickt, was er wissen kann, der wird täglich kleiner.

Wir werden täglich dümmer, weil das Weltwissen täglich schneller wächst als das Vermögen eines Einzelnen; eines Betriebes, einer Nation, das alles aufzunehmen. Das heißt, die alte Annahme: Ich gehe in die Bibliothek, wie in einen Gral, der weiß und hat alles, die müssen wir erweitern. Achim Bonte Scheidender Generaldirektor der SLUB in Dresden

Wir sind als Bibliothek ein Informationsbroker, sage ich mal, der einen großen Schatz hat, auch wegen der kenntnisreichen Menschen, die dort arbeiten. Aber wir brauchen stärker eine Zwei-Wege-Kommunikation, die dafür sorgt, dass wir nicht nur senden, sondern Informationen von außen empfangen, aus der Zivilgesellschaft, von anderen Einrichtungen über das, was wir noch nicht wissen. Es geht also um neue, partizipative Informations- und Wissenskreisläufe. Alle sind eingeladen, daran teilzunehmen.