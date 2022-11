Szene aus dem Buch "Katzen trinken keinen Tee" von Ayhan Urmiye. Bildrechte: Proof Verlag

Die Plaudereien zwischen Ayhan und der Katze Hans sind der Beginn einer wunderbaren Freundschaft und gewähren dem Leser Einblick in den manchmal absurden Alltag eines Flüchtlings. Denn Hans, so der Autor, ist mehr als nur eine Katze: "Hans steht für die Menschen, die versuchen zu überleben. Millionen von ihnen auf der Welt haben die gleiche Geschichte. Hans sagt: Das Leben ist nicht fair, wenn du dir vorstellen könntest, in einer Familie zu leben. Du könntest aber auch die Katze von Angela Merkel sein, und dann stell dir vor: Am Tag spricht sie im Parlament über das Budget für das nächste Jahr – und am Abend kommt sie nach Hause und spielt mit mir. Und ich kann das Leben genießen."