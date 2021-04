Der japanische Fotograf Yajima Tsukasa gibt in seiner Porträtserie "Von Angesicht zu Angesicht" Überlebenden des Trostfrauensystems, die im House of Sharing ein zu Hause fanden, wieder würdevolle Individualität zurück. Tsukasa bemerkt dazu: "Ich bin heute noch auch sehr, sehr traurig, deswegen habe ich mit dieser Arbeit angefangen. Zu dieser Bewegung kam es aber auch am 14. August 1991, als die erste Zeitzeugin das Schweigen gebrochen hat."

Die sogenannten Trostfrauen sind nur ein Beispiel für Gewalt, die Einzelnen und ganzen Gruppen in Kriegs- und Friedenszeiten angetan wurde. Der Holocaust, der Genozid an den Armeniern, die Kriege in Jugoslawien – eine fatale Kontinuität, die schier zum Verzweifeln ist!

Nathalie Anguezomo Mba Bikoro, On The Ruins Of Paradise 2017

Nathalie Anguezomo Mba Bikoro, On The Ruins Of Paradise 2017 Bildrechte: SKD, Foto: David Pinzer

Silvina Der-Meguerditchian, Healing coat, 2020 Bildrechte: SKD, Foto: David Pinzer

Die Ausstellung "Sprachlosigkeit - das laute Verstummen" ist nicht nur dialogisch angelegt, sie will auch ausdrücklich zum Austausch einladen – ein schwieriges Unterfangen, jetzt in Corona-Zeiten. Ein großer runder Tisch im Hof des Japanischen Palais, intimere Wohnzimmersettings im Sempersaal sind schon mal vorhanden, dazu ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm. Und Direktorin Léontine Meijer-van Mensch, die mit Lastenrad und Briefkasten unterwegs sein wird, wozu sie anmerkt: "Sie werden mich und meine Kollegen durch die Stadt radeln sehen. Weil, ich finde es ganz wichtig, dass ein Museum, gerade wenn es so Plattform sein möchte, gerade wenn es so dialogisch sein möchte, gerade wenn es gesellschaftspolitische Themen verhandeln möchte, aber auf so eine Art und Weise, dass sich so viel wie möglich Menschen wiederfinden können, das find ich wichtig – was hoffentlich auch zur Relevanz unserer Einrichtung beiträgt."