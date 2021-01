Die Dresdner Traditionsbuchhandlung St. Benno wird endgültig geschlossen, auch nach dem coronabedingten Lockdown. Versuche, sich mit der Bistumsleitung auf neue Mietbedingungen zu einigen, sind kurz vor Weihnachten gescheitert.

Noch bis kurz vor Weihnachten glaubte Inhaberin Christine Königsmann an eine einvernehmliche Lösung mit dem Vermieter des Ladenlokals, dem Bistum Dresden-Meißen. Doch seit 28. Dezember kleben Zettel an den Schaufensterscheiben, die das Aus verkünden. Darauf bedankt sich das Team der St.-Benno-Buchhandlung bei den vielen Kunden.

Ich habe am 23.12. noch einmal ein letztes Mal mit dem Generalvikar gesprochen. Und er sagte mir, auch an den Konditionen ändert sich nichts mehr – und mit den Konditionen, die uns vorgelegt wurden, ist überhaupt keine Buchhandlung zu betreiben möglich. Christine Königsmann, Chefin der St. Benno-Buchhandlung

Die weiträumige Verkaufsfläche Bildrechte: St. Benno Buchhandlung Dresden

Bereits im Oktober hatte Königsmann die Schließung angekündigt. Ursprünglich sollte dann am 14. Dezember der Abverkauf beginnen. Durch den Lockdown war das nicht möglich. Außerdem habe sie ernsthaft darüber nachgedacht, doch weiter zu machen:

Natürlich die vielen Reaktionen, die große Welle, die das ausgelöst hat, mit der habe ich nie gerechnet. Also, ich habe mich gefreut über die viele Solidarität. Aber auch zu merken, wie wichtig den Menschen die Buchhandlung ist. Christine Königsmann

Seelsorgestation im Herz von Dresden

Die St. Benno-Buchhandlung war nicht nur eine wichtige Adresse für religiöse Literatur, sondern auch eine Art Seelsorgestation. Königsmann erläutert: "Das haben viele als Einladung der Kirche angenommen, auch ins Gespräch zu kommen […] gerade für Leute, die jetzt nie so zu einem Pfarrer gehen. Aber die kommen in die Buchhandlungen. Also man führt viele Gespräche über Glauben, über Kirche, über christliche Feste. Allein die Frage schon bei Trauerfällen oder bei zur Kommunion bei zur Taufe, gerade in unserem Bistum. Es sind viele Leute, die damit gar nicht aufgewachsen sind."

Die Eingangstür in dem Renaissance-Gebäude Bildrechte: St. Benno Buchhandlung Dresden

Fast hundertjährige Geschichte

Gegründet wurde die Buchhandlung 1925 in Bautzen. 1955 zog sie nach Dresden um. Viele ältere Dresdner erinnern sich noch an das Geschäft auf der Schweriner Straße beim damaligen Dompfarramt. Christliche Buchhandlungen waren in der DDR etwas Besonders.

Auf zwei Etagen wurden in St. Benno Bücher verkauft Bildrechte: St. Benno Buchhandlung Dresden Seit mehr als 20 Jahren befand sich das Geschäft mitten im historischen Zentrum der Stadt, im wiederaufgebauten Kanzleihaus. Der Renaissance-Bau beherbergt auch das Dompfarramt, die katholische Akademie und die Wohnung des Bischofs. Derzeit wird das Haus der Kathedrale, in der sich die Buchhandlung befindet, umgebaut. Die räumliche Situation für das Geschäft sei von Anfang an nicht optimal gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung des Bistums.

Vermisste Wertschätzung

Bischof Heinrich Timmerevers Bildrechte: imago images / epd Auch Bischof Heinrich Timmerevers äußert sich bedauernd über das Aus für den Buchladen: "Die Benno-Buchhandlung ist eben doch im Erleben vieler Dresdner, im Umkreis derjenigen, die mit Kirche verbunden sind, eine Institution geworden, wo ganz viel emotionale Dinge eine Rolle spielen. Wenn das angekratzt wird, wodurch auch immer, da reagieren die Menschen natürlich dementsprechend. Das kann ich gut nachvollziehen." Buchhandlungs-Chefin Königsmann hätte sich allerdings ein persönliches Gespräch mit dem Bischof gewünscht:

Er ist zwei Etagen über uns. Einfach mal heruntergekommen und sagen: 'Frau Königsmann, können wir mal einfach über die ganze Situation sprechen?' – das hätte uns sehr, sehr viel geholfen. Aber die Wertschätzung haben wir in den letzten Jahren einfach nicht mehr erfahren hier. Christine Königsmann