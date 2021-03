Virtueller Austausch mit Kindern und Jugendlichen

Wobei die promovierte Literaturwissenschaftlerin schon im Vorfeld Kontakte zu verschiedenen Schulen geknüpft hatte. So konnte sie zumindest online bereits mit etlichen Kindern und Jugendlichen ins Gespräch kommen: "Ich habe es sehr genossen, mich auszutauschen, sie zu befragen oder mich befragen zu lassen, ihnen auch kleinere Schreibaufgaben zu geben", erzählt Marlen Schachinger über ihre ersten virtuellen Begegnungen. "Das war ein bisschen so, wie die Stadt reinholen über ihre jüngsten Mitbewohnerinnen und Mitbewohner." So habe sie Gelegenheit gehabt zu fragen, "was die Kinder und Jugendlichen bewegt, wie sie dieses Homeschooling empfinden, welche Sorgen bei ihnen auftauchen".

Die Eindrücke seien Teil ihrer Kolumne über die ersten Tage in der Stadt geworden, erzählt Schachinger weiter. Der Text werde bald auf der Homepage veröffentlicht. Auf ihrer eigenen und auf der Stadtschreiber-Seite. Ein Vehikel, um die Gedanken mit den Magdeburgerinnen und Magdeburgern zu teilen, wie die Kulturbeigeordnete Regina Stieler-Hinz erklärt. Auch diese Freude am Austausch habe die Jury übrigens bewogen, Schachinger unter 32 Mitbewerberinnen und Mitbewerbern auszusuchen:

Sie hat nicht nur einen sehr schönen, erfrischenden Schreibstil, sondern eine große Neugierde auf die Menschen, auf die Gesellschaft. Das zeigen nicht nur ihre Werke, sondern ihre ganze Art und Weise, wie sie das Thema Literatur auch in der Gesellschaft verankern möchte, um mit den Mitteln von Kunst und Kultur tatsächlich neue Blickwinkel auf das Heute und auch auf das Morgen zu lenken. Regina Stieler-Hinz Kulturbeigeordnete in Magdeburg

Aufbruch ins Neuland

Ein wahrlich unvoreingenommener Blick auf die Stadt Magdeburg. Denn für Schachinger ist die Landeshauptstadt bisher absolutes Neuland, wie sie offen zugibt. Der sympathische Auftritt der Stadt motivierte sie, sich zu bewerben. Aber es gab auch einen anderen Beweggrund, gesteht sie mit Blick auf das Stadtschreiber-Stipendium und das Leben unter den Bedingungen der Pandemie: "Also für sieben Monate alle Zelte abzubrechen, das ist eine Entscheidung, die hätte ich wahrscheinlich vor zwei, drei Jahren mit viel mehr Nachdenken erst gefällt. Dieses Mal war ich sehr spontan. Einfach aufgrund der Tatsache, dass mit Covid und den Folgen die eigene Existenz auf dem Spiel steht."

Engagierte Autorin: "Arbeit statt Almosen"

Die finanzielle Not der Kulturschaffenden ist das Thema, das sie gerade besonders bewegt. Auf die Absage der Leipziger Buchmesse vor einem Jahr hat sie mit einem Buch und Dokumentarfilm-Projekt reagiert: "Arbeit statt Almosen", eine Art Crowdfunding als Existenzsicherung von 20 Autorinnen und Autoren.

"Erst wurde die Leipziger Buchmesse abgesagt, dann am nächsten Tag Lesung für Lesung das ganze Programm. Also ich habe da innerhalb von 24 Stunden Lesungen und Auftritte für das ganze erste Halbjahr im Wert von 9.000 Euro verloren. Und nahm rundum wahr, wie viele Kolleginnen und Kollegen einfach nur geschockt da saßen. Ich dachte mir, das geht doch gar nicht: 'Wovon soll ich mein Essen bezahlen, wenn innerhalb von Stunden einfach alles weg ist. Ja, wir müssen was tun."

Mit Worten gestalten

Schachinger will mit Worten gestalten und nennt sich selbst Sprachkünstlerin. Von der Lyrik kommend fühlt sie sich in allen Gattungen zuhause, sofern sie denn den jeweiligen Themen entsprechen. Die findet sie quasi überall – gerne an anderen Orten. Sie selbst beschreibt sich als umtriebig, obsessiv und neugierig:

Die Themen, die mich umtreiben, könnte man subsumieren unter philosophische Fragestellungen: Was ist Wahrheit? Wie gehen wir miteinander um? Wie gehen wir mit der Welt um? Was lässt uns jeden Tag aufstehen? Warum bleiben wir nicht einfach liegen und sagen: 'Es reicht jetzt, es ist genug?' Ja, also was bringt uns dann noch immer dazu, weiterzumachen? Marlen Schachinger Autorin, promovierte Literaturwissenschaftlerin, Stadtschreiberin