Volles Haus – so lässt sich wohl am besten beschreiben, was sich in der Zweigstelle Südvorstadt der Städtischen Bibliotheken Dresden an den Wochenenden abspielt, wenn gerade nicht Corona-Lockdown herrscht. Seit November 2019 hat die Stadtteilbücherei auch an Sonnabenden und Sonntagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet und das kommt bei den Nutzerinnen und Nutzern extrem gut an. Katrin Doll, Leiterin der Zweigstelle, erinnert sich noch gut an den Montag nach dem ersten offenen Wochenende. Die Ausleihfrequenz habe über Sonnabend und Sonntag fast das Niveau einer Fünf-Tage-Woche erreicht.

Pilotprojekt war sehr erfolgreich

Dieses Konzept der so genannten "open library" – oder wie es in Dresden heißt, der "Bibo 7/10", stammt aus Skandinavien und wurde als Pilotprojekt in der Bibliothek Südvorstadt gestartet. Nachdem diese Phase jetzt abgeschlossen ist, wird auch künftig die Tür der Zweigstelle den Nutzerinnen und Nutzern täglich offen stehen.

Es war die Tendenz, dass wir in den zwei Tagen, fast genauso viel Publikum erreicht haben, wie in fünf Tagen in der Woche. Katrin Doll, Leiterin der Zweigstelle Südvorstadt

Organisiert ist das Ganze so, dass an den regulären Schließtagen – das betrifft hier die Wochenenden sowie den Donnerstagnachmittag – Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Wachschutzfirma vor Ort sind und ein Auge auf das Geschehen haben. Zumeist sind es Studierende mit Affinität zu Bibliotheken, welche dann nur teilweise die regulären Aufgaben erfüllen sollen, erklärt Katrin Doll: "Zu Bestandsaufgaben werden sie nicht so sehr befragt, aber zu diesen ganzen technischen Sachen, was an diesen Ausleihautomaten ist oder wie man eben einen Katalog bedient. Ansonsten sollen sie ja nicht unsere Arbeit übernehmen, sondern sollen wirklich für die Ordnung und Sicherheit hier sorgen."

Seit November 2019 läuft "Bibo 7/10" in der Zweigstelle Südvorstadt. Bildrechte: Katrin Doll/Städtische Bibliotheken Dresden "Bibo 7/10" beinhaltet aber noch mehr: Wie der Name sagt, kann man die Räume der Bibliothek sieben Tage von 10 bis 22 Uhr nutzen. So können eben auch nach 18 Uhr beispielsweise Vereine, Gruppen und Initiativen nach vorheriger Anmeldung die Räume buchen, sich hier treffen oder auch Veranstaltungen durchführen. Genug Platz dafür ist da, es gibt gemütliche Sitzecken ebenso wie Beamer und Soundanlage, etwa für Vorträge. Bezahlen muss man dafür nichts. Und die Kosten, die in diesem Zeitraum für den Wachdienst entstehen, übernimmt der Stadtbezirk.

Bestehende Potenziale nutzen

Der bibliothekarische Fachdirektor der Städtischen Bibliotheken Dresden, Roman Rabe, verdeutlicht, dass der Kerngedanke ist, einen Raum der Zusammenkunft zu schaffen. Zumal Informationsvermittlung und Medienausleihe, bisheriges Kerngeschäft von Bibliotheken, inzwischen auch verstärkt über das Internet und Streamingsdienste ablaufen.

Diese Idee, die Bibliothek zu einem dritten Ort zu machen, also neben Arbeit und Zuhause einen öffentlichen Ort anzubieten, der Identifikation mit der eigenen Kommune oder, noch kleinteiliger, mit dem eigenen Stadtteil schafft, wo sich Menschen begegnen, das ist das, was wir durchaus auch als eine zukünftige Aufgabe von Bibliotheken sehen. Roman Rabe, Bibliothekarischer Fachdirektor der Städtischen Bibliotheken Dresden

Weiterhin stoße dieses Projekt Überlegungen an, um bestehende Defizite in der Stadt zu erkennen. Zum Beispiel, welche weiteren angemieteten Räume dauerhaft offengehalten werden können, um eingesetzte Ressourcen intensiv zu nutzen, so Roman Rabe.

"Bibo 7/10" wird weitergeführt

Ab diesem Jahr wird "Bibo 7/10" auf weitere Stadtteilbibliotheken ausgeweitet, pro Jahr sollen jeweils zwei dazukommen. Finanziert wird das unter anderem durch eine Erhöhung der Gebühren. Allerdings, unterstreicht Roman Rabe, habe man sich dabei an Beträgen orientiert, wie sie in vergleichbaren Städten wie Leipzig gezahlt würden. So kostet der Jahresbeitrag für einen Erwachsenen im Abo demnächst 15 statt zehn Euro, Kinder und Jugendliche bis 18 können die Büchereien aber weiterhin kostenlos nutzen. Dass sich diese Investition wiederum lohnt, zeigen auf jeden Fall die Erfahrungen von Katrin Doll in der Bibliothek Südvorstadt.