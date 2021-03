Schriftsteller sind auch nur Menschen. Und als Vater eben nicht so oft für ihre Kinder da, wie die sich das vielleicht wünschen. Immer unterwegs – auf Lesereisen, bei Lektoren oder in den Fantasiewelten des Schreibens! Wie also das Kind die Liebe spüren lassen? Durch das, was der Literat am besten kann: Geschichten erzählen, Texte erfinden, ein Buch machen.

Autor Saša Stanišić. Bildrechte: imago/Gerhard Leber Saša Stanišić scheint dieses Rezept zu befolgen - und beglückt damit nicht nur seinen eigenen Sohn, sondern mit "Hey, hey, hey Taxi!" hoffentlich viele Kinder. Das Kinderbuch, das auch als Hörbuch erschienen ist, versammelt 28 kleine Episoden. Die Grundstruktur ist fix: Einer steigt ins Taxi, erlebt etwas, kommt zurück zum Kind. Dazwischen aber ist nichts fix - alles ist möglich!

Für und mit dem Sohn geschrieben

Es sind Geschichten voller Wärme und Zuneigung, voller Empathie für die Geschöpfe der Welt aber vor allem voller Liebe für das geliebte Kind, zu dem am Ende jede Fahrt zurückführt. Schöner kann die Grundstruktur einer gelingenden Vater-Sohn-Beziehung gar nicht gefasst werden: Sein in Gedanken und in Kommunikation, in der Erwachsenenwelt unterwegs sein und doch sich einlassen auf die kindliche Welt – sie befeuern und befördern mit Fantasie und Witz. Sprachwitz vor allem. "Hey, Hey, Hey, ich steige in ein Taxi und sage ... " - In 28 Episoden erzählt das Kinderbuch von Geschichten, die alle in einem Taxi beginnen – und immer beim Kind aufhören. Bildrechte: Katja Spitzer

Hörbuchversion für Groß und Klein

Ob die Musik, die hier gespielt wird, wohl auch im Hörbuch zu hören ist? Bildrechte: Katja Spitzer Es sprudelt nur so im ersten Kinderbuch von Saša Stanišić - eine überbordende Fantasie, die nicht nur Kindern Spaß macht. Ich habe es getestet bei einer mehrfachen Großmutter, die sich geschüttelt hat vor Lachen. Ganz wesentlich trägt bei der Hörbuch-Variante die Stimme des Autors dazu bei: sein Charme, sein Humor, und auch sein Balkan-Akzent, in dem für erwachsene Leser Herta Müller mitschwingen mag. Aber das ist ja den Kindern egal.

Illustrationen, die zum Fantasieren einladen

Illustratorin Katja Spitzer. Bildrechte: mairisch Verlag Die Kleinsten werden sich auch erfreuen an den köstlichen Illustrationen. Denn neben dem Hörbuch gibt es natürlich das Buch – spitz, farbig und launig gezeichnet von Katja Spitzer. Die Sachsen-Anhalterin hat an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig studiert und nimmt die Intention des Autors so gelungen auf, dass es eine Freude ist. Jede Seite ein Angebot an die kindliche Fantasie: Zum Mitdenken, Mitspielen, Nachzeichnen - zum Fantasieren!



"Hey, Hey, Hey Taxi" ist ein wirklich schönes Kinderbuch geworden. Möge es viele Väter und viele Großmütter geben, die es den Kleinen vorlesen. Und viele Kinder, die sich Saša Stanišić anhören!

In dieser Illustration hat Katja Spitzer den Sohn von Saša Stanišić verewigt. Er ist der dritte Pirat von links. Bildrechte: Katja Spitzer