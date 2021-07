Gullivers Reisen führen ebenso in unbekannte Welten mit überraschenden Bewohnern wie Star Trek Bildrechte: Cross Cult, Olivia Vieweg

Obwohl: Ganz so fremd erscheinen uns diese Galaxien dann doch nicht. Dafür sorgen auch zahlreiche literarische Rückgriffe, die der Jenaer Philosophie-Professor Klaus Vieweg in seinem jüngsten Buch aufzeigt.



In Star Trek gehe es um Fantasie-Flüge in ferne Welten, erklärt Vieweg, aber wie bei Gullivers Reisen werde dabei stets auf uns selbst geblickt: "Wie bei Swift werden bei Star Trek abenteuerliche Reisen im Sinne der Gewinnung on Wissen, also Entdeckungsreisen, durchgeführt. Es geht also um die Behandlung von Grundfragen der menschlichen Existenz: Rationalität und Gefühl, Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Kulturen. Krieg und Frieden, Solidarität, Liebe, Hass."