Umso mehr achtet die Jury auf wichtige Voraussetzungen der zu Ehrenden. Es müsse sich um eine Persönlichkeit handeln, die sowohl schriftstellerisch als auch journalistisch publizistisch tätig ist und sich durch einen kritischen, sich auch in aktuelle Debatten einmischenden Charakter auszeichnet, erklärt Malinowski. In diesem Jahr erhalten die kroatische Schriftstellerin und Journalistin Slavenka Drakulić sowie der schwedische Autor und Journalist Richard Swartz die Ehrung. Ein höchst engagiertes Ehepaar, lobt Malinowski: "Die Art und Weise, wie beide mit diesen großen Themen umgehen, ist doch sehr verschieden. Richard Swartz zeichnet sich durch eine feine Ironie aus, zum Teil Selbstironie, während Slavenka Drakulić die Dinge so knallhart schonungslos benennt. Dahinter verbergen sich zwei unterschiedliche literarische Stile."

Stefan Heym wurde 1913 in Chemnitz geboren. Bildrechte: imago/Sven Simon

In der Tat stehen sie damit absolut in der Tradition von Stefan Heym, dem Namensgeber dieses Preises, für den Bernadette Malinowski unbedingt eine Lanze brechen will: "Ich meine, dass Stefan Heym aktueller denn je ist. Manchmal frage ich mich, was er zu bestimmten Phänomenen, wie sie in unserer Gesellschaft in Erscheinung treten, sagen würde. Bei welchen Themen ich ihn lauthals lachen höre und ihn sagen höre: 'Leute, habt ihr keine größeren Probleme?' Er eröffnet einen Denkraum und innerhalb dieses Denkraums höre ich ihn sagen: 'Leute, seid mal nicht so faul und bildet euch selbst ein Urteil!'"