Es ist ein dunkles Tal, das Fürchtetal, aber auch gespickt mit kleinen Lichtschimmern. Es öffnet den Lesenden Einblick in eine Welt, die durch ein schreckliches Ereignis – den Suizid des Vaters – ins Wanken geraten ist.

Diese Welt lassen die Geschwister Färber in "Fürchtetal" ganz einprägsam entstehen. Als Christine Färber im Jahr nach dem Tod des Vaters mit ihrem Bruder telefoniert, erzählt er ihr, dass er nicht richtig ins Zeichnen komme: "Da hab ich so als Tipp oder als Hilfestellung gesagt: Du passt auf. Ich schreibe einfach jeden Tag einen Satz und dann kannst Du dazu ein Bild zeichnen." Die Idee dahinter: vielleicht bekomme ihr Bruder so wieder Inspiration. Das Ergebnis dieses Vorschlags zeigt jetzt die berührende Graphic Novel. Die Geschwister Christine und Markus Färber schreiben in "Fürchtetal" über ihre Erinnerungen vor und nach dem Tod des Vaters. Bildrechte: privat

Zwischen Fichtenwäldern und Kindheitsfotos

Die Wort-Bild-Kompositionen im Buch schaffen ein Bild der Geschwister, die durch die Wege ihrer Kindheit wandern und verstehen wollen, was passiert ist. Dabei laufen sie auch durch das Tal, in dem sie groß geworden sind – eines mit dunklen Fichtenwäldern, durch deren Mitte eine grüne Schneise verläuft. In der Mitte des Buches ist sogar eine kleine Faltkarte eingebunden, die die heutige Perspektive der Geschwister näherbringt.

Mystisch und verwoben ist es, dieses Fürchtetal. Bildrechte: Credits Rotopol Verlag / Christine und Markus Färber In der Graphic Novel mutet der Ort mystisch an. Dafür sorgen auch die schwarz-weißen Tusche-Zeichnungen, die fragmentarische Erinnerungen der Schwester und des Bruders an den liebevollen Vater entstehen lassen. Etwa Erinnerungen an gemeinsame Wanderungen mit dem großen, stattlichen Mann, der der Vater gewesen sein soll. Einer, den in seiner Gemeinde alle kannten, der sich ehrenamtlich engagierte, aber auch an Depressionen litt.

Die abstrakte Figur des Vaters in "Fürchtetal". Bildrechte: Rotopol Verlag/Christine und Markus Färber Die Vater-Figur wird hier teils abstrakt dargestellt, als eine Art Stein in Kopf-Form. Das verleiht den Zeichnungen fast etwas Ironie. Markus Färber habe das Symbol für das Gefühl vom "Gefangensein" gewählt, mit dem er die Depression seines Vaters schon früher assoziiert und gezeichnet habe: "Weil ich gemerkt habe: Da ist jemand gefangen in seinem seinen Kopf. Also da ist nur noch der Kopf da, der kann sich nicht bewegen, der liegt nur noch da und ist gefangen, hat keine Arme und keine Beine mehr, um irgendwie zu fliehen."

"Wir wollen das ja fühlbar machen"

Das Assoziative im Comic ist überhaupt seine große Stärke, weil durch das implizierte Erzählen eine große Nähe zu den Figuren entsteht, auch wenn es keine stringente Handlung gibt. Der Suizid des Vaters ist zwar Anlass, Fragen zu stellen, aufzuarbeiten, aber nie, Erklärungen liefern zu wollen.

Dabei ist es den Geschwistern auf jeden Fall wichtig, offen und ehrlich über das Thema Suizid zu reden, auch wenn das in der Graphic Novel eben nicht immer explizit ist. "Im Wald ist er so nah. In der Stadt finde ich ihn selten." Bildrechte: Credits Rotopol Verlag / Christine und Markus Färber