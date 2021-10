Autorin Ingrid Annel bei einer Lesung Bildrechte: imago/Bild13

Vom 24. bis 31. Oktober finden im Rahmen der Kampagne "Thüringen liest" in Bibliotheken in ganz Thüringen insgesamt 40 Lesungen mit Thüringer Autoren und Autorinnen statt. Mit dabei namhafte Schriftstellerinnen wie Ingrid Annel, die am 28. Oktober in Weimar aus ihrem Kinderbuch "Floriane Blütenblatt und die Zeit im magischen Garten" liest, und Verena Zeltner, die einen Tag zuvor in Neustadt an der Orla aus "Das coole Leben der Frischlinge" vorträgt.



Doch auch in den Bibliotheken des ländlichen Raums ist was los: In Limlingerode verbinden Mitglieder des Vereins "Dichterstätte Sarah Kirsch" Hermann Hesses Prosatext "Glück" mit Gedichten verschiedener Autoren, um der Frage nachzugehen, was Glück bedeutet. In Blankenburg liest Sieglinde Mörtel in der Stadtbibliothek aus ihrem Buch "Tratsch vun frieher un itze: Geschichten aus Thüringen in Mundart und Hochdeutsch, uffgeschnappt zwischen Saale, Orla, Ilm und Rodahnappt" und André Kudernatsch trägt mit Begleitung durch den Pianisten Andreas Groß Texte aus "Du wirst nicht alt im Thüringer Wald. Thüringer Kolumnen" vor.