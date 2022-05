Die Klassik Stiftung Weimar will 2022 mit einem Themenjahr für die Macht der Worte sensibilisieren. Mit drei Sonderausstellungen, Workshops und Veranstaltungen ist das Themenjahr Sprache gerade gestartet. Denn die Sprache ist vielfältig, kann destruktive Hasssprache oder beflügelnde Poesie sein, formvollendete Literatur oder ein verbaler Shitstorm in Social Media.

Dabei hat das Thema Sprache und die sich aus ihrem Gebrauch ergebenden Realitäten gerade noch einmal tragische Bedeutung erlangt. "Wir tun dies in einer Weltlage, die wir uns vor einem halben Jahr alle noch nicht vorstellen konnten", sagte Stiftungspräsidentin Ulrike Lorenz am Donnerstag in Weimar zum Start des Themenjahres.

Zwar habe man in der Vorbereitung auch an die "Macht der Worte" gedacht, die auch zuvor schon für gesellschaftliche und persönliche Verwerfungen gesorgt hat. "Aber wir dachten noch nicht an Sprache als Kriegsschauplatz, als Mittel der Propaganda – wie es im Moment eben in Russland der Präsident Putin vormacht", so Lorenz.