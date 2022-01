Mehr über den Autor Thomas Kunst wurde 1965 in Stralsund geboren. 1986 kam er für ein Lehramtsstudium (Deutsch und Musik) nach Leipzig, was er nach zwei Monaten abbrach. Seit 1987 arbeitet er in der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig. Mittlerweile lebt er in einem kleinen Dorf in Sachsen-Anhalt.



Kunst schreibt Lyrik und Prosa. Sein Debüt "Besorg noch für das Segel die Chaussee. Gedichte und eine Erzählung" erschien 1991 im Reclam Verlag. Seitdem hat er knapp 20 Bücher veröffentlicht.