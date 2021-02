In seinen siebzehn Kapiteln entfaltet der Raum zeitlich wie räumlich ein weites Panorama, dessen Elemente wie auf einem verwischten Wasserfarbenbild kaum voneinander zu trennen sind. Mal ist man mit Bengt, der so alt wie sein Verfasser ist, in seiner DDR-Kindheit unterwegs und rekapituliert mit ihm Höhepunkte der TV-, Sport- und Pop-Geschichte. Mark Spitz, Björk, Markus Wolf und Wolf Biermann haben dabei Gastauftritte.

Buchcover von "Zandschower Klinken" Bildrechte: Verlag Suhrkamp

So verworren und verwirrend manches in diesem Roman daherkommt, so überzeugend wirkt er, sobald man sich auf seine kühne Form einlässt. In ständigen Reprisen und wortgetreuen Wiederholungen setzt Thomas Kunst eine Art Gebetsmühle in Gang, deren Sound man sich schwerlich entziehen kann. "Aber in umgekehrter Reihenfolge" – so lautet der rund fünf Dutzend Mal eingestreute Erzählgrundsatz, der so gut wie nichts bedeutet und gerade dadurch eine verquere Komik erzeugt.