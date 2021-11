MDR KULTUR: Heute sollten sie eigentlich in Glasgow bei der UN-Klimakonferenz sein. Was hatten Sie da vor und warum sind sie doch nicht da?

Daniela Danz: Gemeinsam mit einem Projekt der Uni Mainz und der University of Glasgow wollten wir ein Event mit einer Ausstellungseröffnung machen. Es geht um das letzte wirklich weltweit wichtige Ereignis des Klimawandels – nämlich den Ausbruch des Vulkans Tambora in Indonesien im Jahr 1815. Das hätte am Freitag stattgefunden, aber dann kam Obama: Er meldete sich an und daraufhin waren die Sicherheitsvorkehrungen in Glasgow so stark, dass niemand zur Uni vorgedrungen wäre, um sich die Ausstellung und die Lesung anhören beziehungsweise anschauen zu können. Deswegen ist es jetzt auf Ostern verschoben worden.

Welche Geschichte erzählen Sie da mit dem Vulkanausbruch?

Das ist eine auch für Thüringen sehr interessante Geschichte. Es gab im April 1815 den Vulkanausbruch und durch die Aschewolken, aber auch durch Schwefelgase gab es 1816 ein Jahr ohne Sommer – so nennt man das. Es regnete den ganzen Juli lang, alle Ernten verdarben und es gab eine riesige Hungersnot in ganz Europa – auch in Deutschland. Es gab viele Tote, in Gera starke Überschwemmungen, Pocke traten auf, Teuerungen – also ein ganz einschneidendes Ereignis.

Das Interessante daran ist die Frage, wie man ging damals damit umging. Auf welche Gesellschaft traf dieses Ereignis? Das wollen die Wissenschaftler erforschen, um rauszufinden, wie man daraus heute lernen könnte. Infolge von diesem Vulkanausbruch und den sozialen Schieflagen wurde die Sozialpolitik geändert, Straßenbau befördert, weil man eben Sachen weitertransportieren musste. Für unsere Zukunft hat es ganz viele Parallelen und ist ziemlich interessant. Zuletzt erschien der Gedichtband "Wildniß". Bildrechte: Wallstein Verlag

Komm Wildnis in unsere Häuser

zerbrich die Fenster komm

mit deinen Wurzeln und Würmern

überwuchere unsere Wünsche

Mülltrennungssysteme Prothesen

und Zahlungsverpflichtungen Aus: "Komm Wildnis in unsere Häuser" von Daniela Danz

Sie schreiben die Natur selbst an, fordern die Natur auf. Aber ist die Natur nicht taub für unsere Worte?

Wir sind taub, nicht die Natur!

"komm Wetter mit deinen Stürmen / und feg die Ziegeln weg", heißt es in Ihrem Gedicht. Der letzte Sturm in der Region ist noch nicht lange her. Denken Sie da manchmal an Ihre Verse?