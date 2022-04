Die in Eisenach geborene Schriftstellerin Daniela Danz erhält den Lyrikpreis Orphil der Stadt Wiesbaden 2022. Sie erhält die Auszeichnung für ihr bisheriges Werk und insbesondere für den 2020 erschienenen Band "Wildniß", wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Die Preisverleihung findet am 2. Juni um 19.30 Uhr im Literaturhaus Villa Clementine in Wiesbaden statt.

Die Lyrikerin und Autorin wurde 1976 in Eisenach geboren und lebt heute in Kranichfeld an der Ilm (Thüringen). Sie ist ehemalige Stipendiatin der Deutschen Akademie Rom Casa Baldi 2016, war Writer in Residence der Queen Mary University of London 2017 und erhielt u.a. den Günter-Kunert-Literaturpreis 2020 sowie den Literaturpreis der "A und A Kulturstiftung" in Köln für ihr literarisches Werk. Von 2013 bis 2020 hat Danz das Schillerhaus in Rudolstadt geleitet.