Das Publikum in Wandersleben konnte einen Preisträger küren. Bildrechte: Lisa Wudy

In seinem Text schreibt er besipielsweise "Ihre Lippen schließen meine Augen, öffnen meinen Mund. In meiner Mitte ist ihr Atem und wir steigen höher auf der Himmelsleiter des Begehrens. Meine Zunge kostet ihren Schoß und Haut und Haar. Und dann kommt sie über uns, die große Woge deckt uns zu."

Insgesamt wurden in diesem Jahr 600 Beiträge von Autorinnen und Autoren aus neun Ländern eingereicht. Die fünf Finalisten waren Randolf Eilenberger aus Dossenheim bei Heidelberg, Katrin Kremmler aus Berlin, Michael Kriegel aus Erfurt und die beiden renommierten Autoren Andre Schinkel aus Halle und Helge Streit aus Wien. Fünf Literaturprofis entschieden nach ästhetischen und literaturwissenschaftlichen Kriterien über die eingesendeten Werke.

Die evangelische Kirchengemeinde Wandersleben möchte mit dem Menantes-Literaturpreis das Leben und Wirken des in Wandersleben geborenen Dichters Menantes würdigen und in Erinnerung halten. 2006 wurde der Preis für erotische Dichtung das ersten Mal vergeben, in diesem Jahr nun zum achten Mal.