Beim Fertigmachen einer Buchreihe geht es auch um das Cover des jeweiligen Buches, das eine Reihe dann vollendet. Auch hier arbeitet Jeannette Bauroth häufig mit den Designern der vorangegangenen Bücher zusammen, um eine möglichst detailgetreue Ähnlichkeit der Exemplare herzustellen. Denn für die Leserinnen und Leser ist das ein besonders wichtiger Aspekt. Die Buchreihe soll natürlich auch nach dem Lesen wie aus einem Guss im Regal stehen. "Ich denke gerade in Zeiten, in denen Optik sehr wichtig ist und Bücher, die ja doch im Hardcover-Bereich sehr preisintensiv sind, eigentlich fast mehr Deko- und Sammlerstücke sind als reines Lesematerial, ist es eben auch wichtig, dass das wirklich dazu passt", erläutert die Verlegerin.

Diese Trends in Bezug zur Optik erkundet Jeannette Bauroth auch in ihren Streifzügen durchs Netz und durch soziale Medien. Da geht es dann um den sogenannten #shelfiesunday, an dem die Bücherregale besonders schön dekoriert werden oder um Trends auf Plattformen wie bookstagram. Zudem wolle sie sich darüber informieren, was der Markt gerade für eine Lücke hat und ob der Second Chances Verlag diese Lücke ausfüllen kann. Denn Leserinnen und Leser wissen am besten, welche Buchreihen noch vollendet werden und eine zweite Chance erhalten sollten.