Alles wissen und darüber schreiben: Müllers Land war die DDR, die zweite deutsche Diktatur. Sie war ihm "eine Zeit lang" Identifikation – und fast ein ganzes Leben lang Reibungsfläche für ein Werk, das er diesem Land abtrotzte. Freilich: Der Umstand, dass Bertolt Brecht in diesem Land lebte und arbeitete, dürfte zu besagtem Identifikationsgefühl beigetragen haben. Zumal für den jungen Autor Müller Brecht eine nicht zu unterschätzende Instanz war. Allerdings mit dem Unterschied, dass bald all das, worüber Brecht im Namen eines parteitreuen Geschichtsoptimismus geschwiegen hat, für Müller zum eigentlichen Thema wird: Dass nämlich auch die Erfüllung des (kommunistischen) Traums vom neuen Menschen, als Albtraum in Erscheinung tritt. Als menschenvernichtende Gewalt, die nicht nur Revolutionen, sondern Geschichte schlechthin definiert. Es ist das Lebensthema Müllers.

Bildstarke Untergangsgesänge

In Müllers Schreiben werden statt Brecht zunehmend die antiken Tragödien und Shakespeare zur Reflexionsfolie – eine Emanzipationsbewegung in weltanschaulicher wie künstlerischer Hinsicht. Und je mehr Müller diese Bewegung vollzieht, desto autarker werden seine Texte. Es sind sirenenhafte Untergangsgesänge, oft schwer greifbar und doch zugleich von einer ungeheuren Bild- und Suggestionskraft.

Müllers Theater zeigt Geschichte als Theater des Grauens. Und wo man in der DDR darauf erst einmal mit Zensur reagierte, man Stücke von den Spielplänen strich, den Autor aus dem Schriftstellerverband ausschloss, gab sich das westdeutsche Feuilleton abwechselnd jovial und konsterniert. Der Weltgeltung, die sich Müller langsam aber sicher verschaffte, tat das alles keinen Abbruch. Ebenso wenig, wie die späteren Umarmungsgesten in Form von Preisverleihungen in Ost wie West (Georg-Büchner-Preis, Nationalpreis der DDR) an Müllers Weltsicht etwas änderten.

Star und Selbstdarsteller

Heiner Müller in einem Interview Bildrechte: imago/Gueffroy Der Autor wurde zum Star – und zum Darsteller seiner selbst. In Schwarz gekleidet mit schwarzem Humor gewappnet. Whiskey nippend und durch den Qualm der unabdingbaren Havanna hindurch sarkastische Bonmots verteilend. Der Unterhaltungswert war immens, auch weil er sich, Irrtümer inklusive, gleichwohl proportional zum Erkenntniswert verhielt.



Und weil Müller auch als "Unterhalter" seiner Grundhaltung treu blieb: Gegenstand der Kunst sei, so Müller, "was das Bewusstsein nicht mehr aushält, dieses schwer zu ertragende Paradox der menschlichen Existenz, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins."