Texte, Töne und Bilder Außergewöhnliches Bilderbuch: Wenn aus Tierstimmen Techno wird

Zusammen mit dem Leipziger Künstler Matthias Garff hat der Techno-DJ und Biologe Dominik Eulberg das Buch "Tönende Tiere. Die Musik heimischer Stimmwunder" vorgelegt: Ein ungewöhnliches Kunst-, Klang- und Wissensbuch, das mehr als 50 Tierarten in Texten, Tönen und Bildern vorstellt. Während Garff die Tiere aus Alltagsgegenständen nachbaut, übersetzt Eulberg ihre Stimmen in Musik. Das Bilderbuch will nicht nur unterhalten, sondern auch etwas bewegen.