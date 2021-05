Isabelle Lehn will Corona öfter mal vergessen. Bildrechte: A. Sophron

Eben weil diese Erfahrungen so bedrückend sind, würde Lehn das Thema Corona gerne komplett ausschließen wollen. "Wenn ich über dieses Thema schreibe, kann eigentlich wieder nur über den Leerlauf, über die Anspannung schreiben. Viel erlebe ich auch nicht. Für mich würde es diesen Zustand noch verdoppeln, wenn er auch in meiner Literatur eine Rolle spielen soll", meint Lehn. Deswegen habe sie auch aufgehört, die Nachrichten als zu genau zu verfolgen. Um sich nicht psychisch zu belasten habe sie zum Beispiel aufgehört, immer die neuesten Infektionszahlen zu lesen. "Ich gehöre zu denjenigen, die sich langsam gerne abwenden möchten. Ich bin zufrieden, wenn ich mich in meinen Innenraum zurückziehen kann, über meine Themen nachdenken kann, weil das Schreiben für mich auch eine große Fluchtmöglichkeit ist. Ich kann in Welten entkommen, in denen die Pandemie keine Rolle spielt, in denen ich ein Anflug von Normalität habe und wo ich mich dann wirklich auf ganz andere Themen konzentrieren kann", so Lehn weiter.