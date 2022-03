In seinem Buch zeigt Lindner, wie die künstlerisch Auseinandersetzung mit dem Tatbestand der Mauer, die in der DDR gerne hochgejubelt wurde, oft um Jahrzehnte versetzt stattfindet. Er sagt: "Das ist das zentrale deutsche Thema. So ein großes Werk malt man nicht am Tag danach, sondern das arbeitet in einem, wird sozusagen langsam Bild. Und wird dann bei Johannes Heisig 20 Jahre später zu einem Bild."