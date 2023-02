Einfach singen – in Erfurt

Wenn Valeria Mudra auf ihre Zeit in Charkiw vor der Flucht zurückblickt, braucht sie Kraft, um darüber zu erzählen. Eigentlich möchte sie nicht im Rampenlicht stehen, möchte nicht die "Geflüchtete aus der Ukraine" sein, die nun in Erfurt Karriere macht. Sie möchte einfach nur gerne: singen.

Die bescheidene, hochgewachsene 28-Jährige mit den langen blonden Haaren, ist ausgebildete Opernsängerin. Mit ihrem kraftvollen, warmen Mezzosopran und ihrer herzlichen Art hat sie nicht nur bei einem spontanen Vorsingen am Theater Erfurt begeistert, sondern sich mittlerweile im Team ein Standing erarbeitet. In Erfurt war die Opernsängerin Valeria Mudra bereits in mehreren Rollen zu erleben. Bildrechte: MDR KLASSIK/Blanka Weber

Das Leben habe sich komplett verändert, erzählt sie. Während Kollegen in ihrem alten Zuhause – in Charkiw – nach wie vor Theaterprojekte stemmten, verfolge sie von Erfurt aus, was in der Ukraine passiert. Der Kopf sei immer auch ein Stück dort, obwohl ihr Mann und auch ihre Mutter inzwischen in Erfurt lebten. Die Leichtigkeit des Seins – für sie und viele andere gibt es das im Exil, trotz einer grandiosen Karriere, nicht. Sie sind zerrissen und von einer tiefen Ernsthaftigkeit geprägt. Doch das Singen, die Arbeit, die Musik und auch die neue Umgebung, neue Freunde und Kollegen würden helfen, viele düstere Wolken auf der Seele wegzuwischen. Und sei es nur für Momente.

Sehnsucht nach Literatur und Kultur im Krieg

Jahre vor dem Ukraine-Krieg gewann Juri Durkot, der in Lwiw lebt, den Preis der Leipziger Buchmesse. Bildrechte: MDR/Stephan Flad Auch der Übersetzer und Publizist Juri Durkot aus dem ukrainischen Lwiw war beim Autorentreffen "Brücke aus Papier" dabei. Er hatte gleich zu Beginn des russischen Überfalls angefangen, Tagebuch zu schreiben, um im Chaos des Krieges wenigstens die eigenen Gedanken zu ordnen, wie er sagt.



Er schildert, dass er kurz nach dem Angriff unter Schock stand. Mit ihm auch viele andere Autorinnen und Autoren, die sagten, dass sie unter diesem Schockzustand nicht mehr literarisch schreiben könnten. Selbst lesen wäre unmöglich gewesen – die Konzentration habe gefehlt.

Es ist auch sehr wichtig, dass viele Ukrainerinnen und Ukrainer ziemlich bald den Humor wieder entdeckt haben. Und das bedeutet, diese Sehnsucht nach dem normalen Leben. Juri Durkot, Schriftsteller

Doch die Situation habe sich nach und nach geändert, die literarischen Stimmen sind wieder hörbar geworden. Die Menschen haben sich nach Literatur und Kultur gesehnt, nach Konzerten, Theateraufführungen, einer Ausstellung oder einer Lesung. Psychologisch sei das eine Art Sehnsucht nach Normalität, so Durkot.

Gedichte zwischen Bomben und Granaten

So wie Durkot hat auch Oksana Stomina Tagebuch und Gedichte geschrieben, in der Stadt Mariupol am Asowschen Meer im Südosten der Ukraine lebend, die massiv den tödlich-zerstörerischen Krieg erfuhr. Viele Menschen seien geflohen. Doch Stomina blieb in dem Ort, der vor dem Krieg 440.000 Einwohner zählte. Sie musste in halbwegs sicheren Kellern Schutz vor Bomben und Granaten suchen. Dadurch sind ihre Texte auch von einer ganz besonderen Eindringlichkeit, vor allem ihre Gedichte. Schriftstellerin Oksana Stomina schreibt in der vom Krieg zerstörten Stadt Mariupol weiter an Gedichten. Bildrechte: IMAGO/ITAR-TASS

Vermittlerin zwischen der Ukraine und dem Westen

Die Dichterin und Übersetzerin Halyna Petrossanjak hingegen hatte ihre Heimat schon vor vielen Jahren verlassen. Sie lebt nun in einem kleinen Ort bei Basel und hat von dort aus beide Welten gleichermaßen im Blick, die Ukraine und den Westen. In gewisser Weise steht sie so zwischen beiden Realitäten, ist eine Art Vermittlerin.

Dies führt zu künstlerischen Betrachtungen, die sich so vielleicht auch nur von dieser Mitte aus anstellen lassen. So staunt sie, dass weite Teile der reichen Gesellschaften im Westen größte Achtsamkeit im Umgang mit Tieren üben – aber nur bedingt zur Kenntnis nehmen, dass russische Truppen in der Ukraine Menschen töten.