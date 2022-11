Das Treffen in Weimar dauert noch bis zum 4. November und ist offen für alle Interessierten. Bildrechte: MDR/Mareike Wiemann

Auch Verena Nolte, die das Treffen organisiert hat, sagt, dass es wichtiger denn je sei, zusammenzukommen. Sie hat das ukrainisch-deutsche Schriftstellertreffen im Jahr 2015 gegründet, als Reaktion auf die russische Besetzung der Krim. Texte über den Krieg oder die Auseinandersetzung mit Russland hätten sich bereits in den vergangenen Jahren gehäuft, so Nolte. Jetzt kämen eigentlich gar keine anderen Themen mehr: "Die Autorinnen und Autoren müssen darüber sprechen und schreiben. Aber sie können keine großen Romane schreiben. Das ist einfach nicht die Zeit dafür, sich in Ruhe hinzusetzen."



Es ist vielmehr die Zeit der Tagebücher, Essays, Kolumnen und auch der Gedichte. Mal nüchtern, mal wütend, mal leicht ironisch. Aus der Perspektive derer, die ganz nah dran sind. Und auch aus der Perspektive derer, die das Grauen aus der Ferne, aus dem sicheren Deutschland betrachten. So wie Marcel Beyer, auch er ist hier zu Gast. Der in Dresden lebende Schriftsteller sagt, er könne seit dem 24. Februar nicht anders, als von morgens bis abends Kriegsnachrichten zu lesen. Immer wieder klickt er sich auch durch die Bilder von Kriegsfotografen und erschafft daraus Literatur. In Weimar liest er einen Text über ein Bild vor, in dem ein Mann versucht, seinen Hund vor drohendem Beschuss zu retten. Eine ruhige, detaillierte Betrachtung, in der es immer wieder um Fragen von Nähe und Distanz geht.