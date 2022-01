Für Bestseller wie "Christiane und Goethe" sowie "Goethes letzte Reise" bekam die in Gotha geborene und heute in Berlin beheimatete Sigrid Damm bedeutende Literaturpreise. Trotzdem blieb die Klassik-Expertin die Bescheidenheit in Person. Bis 2010 geizte sie konsequent mit Informationen über sich. Damals veröffentlichte der Insel-Verleger Hans-Joachim Simm eine Dokumentation, in der die Autorin erstmals bereitwillig Selbstauskünfte erteilte. Das jetzt unter dem Titel "Sigrid Damm – Gespräche und Texte über Werk und Weggefährten" erschienene Buch von Ulrich Kaufmann verkörpert eine Fortführung dieses Projektes. Man entdeckt darin etliche brandaktuelle Interviews.

Das jüngste stammt von 2021 und beschäftigt sich unter anderem mit dem Thema Pandemie: "In dieser Corona-Zeit habe ich zum Beispiel Tolstois Krieg und Frieden wieder gelesen, zum dritten oder vierten Mal. In der Abgeschiedenheit des Lockdowns habe ich eine weitere neue Lektüre entdeckt, ich lese Shakespeares Dramen, vornehmlich die im Deutschen Taschenbuch Verlag erscheinenden zweisprachigen Ausgaben mit dem großen Anmerkungsapparat, der einem die Übersetzungen und ihre Schwierigkeiten zugänglich macht. Ein aufregendes Kopftheater!"

Mit leicht ironischen Untertönen schildert Sigrid Damm, wie sie durch Siegfried Unseld den gefürchteten Marcel Reich-Ranicki kennen lernte. Der Kritikerpapst musterte sie bei dem Treffen überheblich und arrogant. Daher befürchtete sie, er werde ihre Arbeiten verreißen. Doch das Gegenteil trat ein. Dank der Loblieder, die er in seiner Kultsendung "Das literarische Quartett" auf sie anstimmte, entwickelte er sich zu einem ihrer Förderer. Sigrid Damm erzählt außerdem noch von anderen Weggefährten, denen sie wesentliche Anregungen schuldet: "Jürgen Teller hat mich sehr unterstützt, wir waren in seiner Zeit, als er Cheflektor bei Reclam war, und später, als er nach Weimar zu den Klassik-Stätten ging und noch später, als er im Insel Verlag Leipzig tätig war, eng befreundet. Ebenso hat mich Franz Fühmann ermutigt. Beiden bin ich äußerst dankbar dafür."

Der Band beinhaltet auch Essays über Damms verstorbene Freunde, wie zum Beispiel Christa Wolf. Bildrechte: imago images / epd

"Hans J. Wiedemann hat mir bereits in den Jahren, da er noch berufstätig war, Literaturverzeichnisse erstellt und mich 2006 erstmals zu einer Lesung begleitet. Wir hatten für Juli eine Einladung auf Schloss Elmau in Oberbayern. Auf der Rückfahrt besuchten wir das Franz Marc Museum in Kochel und das Gabriele Münter-Haus in Murnau. Seit 2019 ist er berentet und hilft ausschließlich mir, recherchiert, schreibt die Manuskripte ab, debattiert das Entstehende mit mir. Eine Luxussituation für mich."



Neben vielen Gesprächen mit Sigrid Damm finden sich in dem Band etliche ihrer Essays, die sich um tote Freunde wie Christa Wolf und Sarah Kirsch drehen, oder um lebende wie Wieland Förster und Volker Braun. Alle entpuppen sich als Spielarten der autobiografischen Reflexion in sehr unkonventioneller Form.