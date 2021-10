Sandalen des Rammstein-Musikers im Weißenfelser Schuhmuseum Bildrechte: Imhof Verlag

Ein Gemälde im Georgium in Dessau zeigt nicht nur den Turmbau zu Babel, wie Dräger erklärt: "Auf der Rückseite ist ein Stadtplan von London. Und man hat immer nur das Gemälde vor Augen. Aber die Rückseite ist viel, viel spannender, weil wir so einen frühen Stadtplan kaum haben. Aber Sie finden hier auch dieses Deo-Spray aus DDR-Zeiten aus dem Haus der Geschichte in Wittenberg. Sie finden ein Ohr eines Mammuts und ganz viel andere interessante Objekte die eigentlich ein Teil unserer großartigen Kulturgeschichte sind."