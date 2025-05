7. und 8. Juni 2025: Garagenfestival in Chemnitz

Die Open-air-Sommertour des MDR KULTUR-Podcasts "Unter Büchern unterwegs" startet in diesem Jahr beim Garagenfestival in der Europäischen Kulturhauptstadt Chemnitz. An unserem leuchtend gelben Bücherbauwagen kommen wir mit Buchmenschen und Bücherenthusiast*innen ins Gespräch, geben Buchtipps und tauschen uns über Leseeindrücke aus. MDR KULTUR-Redakteurin Ina Namislo und ihr Team freuen sich auf Besuch!

Am Sonntag, den 8. Juni, bekommen wir sogar noch Verstärkung: Der KiKA bietet seinen Fans die Möglichkeit, Stars live zu erleben. Unter dem Motto "KiKA kommt zur dir!" beteiligt sich KiKA von ARD und ZDF mit einem Mitmach-Programm beim Garagenfestival in Chemnitz. Außerdem feiern wir gemeinsam eine KiKANiNCHEN-Party. KiKA-Moderator Christian und Kikaninchen haben jede Menge gute Laune und Überraschungen im Gepäck: Gemeinsam wird gesungen und gelacht und natürlich auch zum KiKANiNCHEN-Lied getanzt. Dibedibedab! Anschließend gibt es noch eine Fotoaktion mit Kikaninchen und die Möglichkeit, Autogramme von Christian zu erhalten.

12. Juni 2025: Das Literarische Roulette – Sommerausgabe im Gütchenpark in Halle

Im Gepäck jede Menge Lesestoff: Nichts, was Sie durch Rezensionen und große Bücherstapel in den Buchhandlungen schon bereits kennen, sondern Ausgefallenes, Bücher, die man erst beim zweiten Blick in die Verlagsprogramme entdeckt. Bildrechte: MDR/Hagen Wolf

Wo auch immer Sie die Sommerwochen verbringen, ob an südlichen Stränden oder in nordischen Wäldern, ob auf dem Balkon oder am Baggersee – Katrin Schumacher hat die passende Lektüre für Sie dabei. Im Gespräch mit Alexander Suckel, dem Leiter des Literaturhauses Halle, und dem Literatur-Podcaster und Leykam-Verlag-Programmleiter Ludwig Lohmann stellt sie ihre persönliche Bestenliste vor. Kurze Lesepassagen lassen Sound und Stil der Bücher erahnen.

14. und 15. Juni 2025: Literaturfest Meißen

Zum 16. Mal verwandelt sich Mitte Juni 2025 die Meißner Altstadt wieder in ein kleines Paradies für Bücherfreunde und Literaturbegeisterte. Mit 220 Programmpunkten auf sechs Bühnen und an 39 weiteren Leseorten präsentiert sich das Literaturfest so umfangreich und vielfältig wie nie zuvor. Das Literaturfest Meißen ist Deutschlands größtes eintrittsfreies Open-Air-Lesefest. Es bietet alles: von Kinderlesungen und Bilderbuchtheater über Krimiabende bis hin zu gesellschaftspolitischen Diskussionen und internationalen Autor*innen, traditionell öffnen die Meißener Haus und Höfe für Lesungen.