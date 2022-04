Am darauffolgenden Wochenende geht es weiter nach Dresden zum Jubiläum des Kulturpalasts. Katrin Schumacher moderiert dort die Lesung mit Autor Bernhard Schlink. Im Mai begibt sie sich anlässlich des 250. Geburtstags von Novalis auf eine biografische Spurensuche an Lebensorten des Dichters. Im Juni stoppt der Bücherwagen unter anderem beim WGT in Leipzig und auf den Thüringer Literaturtagen auf Burg Ranis. Im Juli geht die literarische Reise weiter auf das Rudolstadt-Festival und im August begleitet "Unter Büchern unterwegs" ausgewählte Veranstaltungen des MDR Musiksommers in Hoyerswerda, Grimma oder Dresden. Dort lesen namhafte Schauspieler wie Thomas Thieme oder Peter Kurth, aber auch Studierende des Leipziger Literaturinstituts. Die Rundreise endet im Oktober mit einer Literatur-Party in Kooperation mit dem Literarischen Herbst.