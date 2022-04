Inhaltlich setzt die Handlung im August 2015 ein, so der Verlag. Der einstige Dissident Fabian Hoffmann ist die Hauptfigur und steht als Chronist in Diensten der "Tausendundeinenachtabteilung" von Treva. In den Labyrinthen eines unterirdischen Reichs, wo die "Sicherheit" an Aktivitäten wie einst der Wiedervereinigung arbeitet, will er herausfinden, wer seine Schwester und seine Eltern verraten hat.