An einer Stelle schließlich erklärt Tellkamp einen Teil seines Denkens. Er führt dazu das Leben in der DDR an. Er sehe, dass viele Menschen ein Grundvertrauen in Institutionen haben, in Demokratie, in demokratische Regulatorien, in die vierte Gewalt. Im Unterschied dazu hätten er und andere DDR-Bürger den Staat auch als Feind kennengelernt und eine Ahnung davon bekommen, was das bedeuten kann. Diese Herkunft habe ihn geprägt.