Die Grundidee der Hörspiel-Reihe "2035" ist klar: Wie werden Leute, die so etwa 2022 ihren Schulabschluss machen, im Jahr 2035 leben. Das ist das Jahr vom Kohleausstieg – weit weg irgendwie, aber so nah dran, dass man sich doch schon ungefähr ausmalen kann, was da los sein könnte: Mit mehr als 1,5 Grad Erderhitzung und steigenden Meeresspiegeln, mit Künstlicher Intelligenz, die alle Lebensbereiche durchdringt und vielem mehr.

Diese Zukunftsvision startet als Gamer-Video. Wir hören, wie jemand ein Strategiespiel kommentiert. Es geht um Einflusssphären und Handelsbeziehungen, um politische versus wirtschaftliche Macht. Und seltsam: irgendwie hört sich das alles nach dem Planeten Erde in den 2020er-Jahren an. Das Hörspiel vom Hessischen Rundfunk denkt das Gaming-Format weiter, legt in einer Art Comedy-Format bloß, was an imperialem Zynismus und pubertärer Omnipotenzfantasie in diese populäre Freizeitbeschäftigung eingeschrieben ist. Nur schlüssig, dass es aus der Gamerwelt auf den Mars switcht – zu den Herren Elon und Jeff, die den Planeten erobern und vermarkten wollen. Dies wird als Sitcom erzählt, Schenkelklatscherhumor und vom Band eingespielte Publikumslacher inklusive. Dabei bleibt es nicht: Die Tagesschau ist 2035 auf ein 15-Sekunden-Format geschrumpft, niemand will mehr die Details. Und das Kulturradio sendet Einschlafhilfen im AMSR-Style, surfaces for dreams. Eine hübsch verpackte Medienkritik, die das Heute meint, nicht die Zukunft – wie jede gute Science-Fiction.