Marie Richter (12) wohnt mit ihren Eltern und ihren Brüdern in St. Gangloff, einer Gemeinde im Saale-Holzland-Kreis in Thüringen. Sie hat viele Hobbys, spielt Geige, Fußball, malt gern und liebt Tiere. In die Bibliothek geht sie nicht, denn Bücher will sie unbedingt besitzen, um zum Beispiel in ihnen Dinge nachzulesen. Bei Marie darf es gern lustig und tollpatschig zugehen – wie in der Buchreihe "Das kleine böse Buch" von Magnus Myst.