Mitten im Zentrum auf dem Breiten Weg findet man die älteste Buchhandlung Magdeburgs – eines der wenigen Geschäfte, die momentan offen haben. Denn in Sachsen-Anhalt sind Bücher Lebensmittel, gelten als systemrelevant. Darüber freut sich der Inhaber Wolfram Wahle: "Wir sind erstaunlich gut durchs Jahr gekommen, aber das ist so ein Trend, den, glaube ich, gerade die kleineren Buchhändler bundesweit zeigen, einfach weil wir gut aufgestellt sind."

Und auch wenn der Laden klein ist, das Sortiment ist ausgesucht vielfältig: die feinst gestalteten Insel-Büchlein, Kinder- und Jugendbücher, Regionales aber auch Kalender oder CDs. Und so wurde man in den vergangenen fünf Jahren schon zwei Mal mit dem Buchhandlungspreis ausgezeichnet.

Und hinter einer erfolgreichen Buchhandlung steckt weit mehr als einfach Bücher verkaufen, wie Wahle erklärt: "Mit Lesungen, mit eigenen Veranstaltungen, die vielleicht über Lesungen hinausgehen. Das Engagement für Leseförderung. Das sind so Dinge, die habe ich tatsächlich in den vergangenen Jahren verstärkt und es wird wahrgenommen und das wird tatsächlich auch geehrt, das ist sehr schön."

Inhaber Wolfram Wahle in der Buchhandlung Fritz Wahle in Magdeburg. Bildrechte: Wolfram Wahle

Nicht immer war die Buchhandlung in Besitz der Familie. 1912, also auch schon vor über hundert Jahren hatte Urgroßvater Fritz Wahle die Buchhandlung übernommen: Ein Laden mit neobarocker Ausstattung, wobei er sich 1921 vom Architekten Bruno Taut, bekannt durch die bunte Stadt, außergewöhnliche Bücherkioske entwerfen ließ. 1945 ging die Handlung dann aber im Kriegsfeuer auf. Zu DDR-Zeiten wurde man dann am Breiten Weg Kommissionshändler des Volksbuchhandels – bis man sich nach der Wende selbständig machte. "Das war, glaube ich, die schwierigste Zeit, die Unsicherheiten, aber auch die Möglichkeiten, die meinem Vater damals offen standen. Zum Beispiel das Rechnungsgeschäft. Da waren natürlich plötzlich Türen offen, die man aber auch erst mal entdecken musste. Und mit viel, viel Engagement und auch mit viel Glück haben wir da einen Fuß in die Tür bekommen."